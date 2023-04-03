Erdoğan’ın iddiası: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler için “Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah’ın izniyle kalmayacağız” dedi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydan gelmişti. 21 Şubat’ta da Hatay’ın Samandağ ilçesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Özellikle ilk günlerde yeterli yardım gelmediği için binlerce kişi enkaz altında kalmıştı. Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, depremlerden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmış ama eleştiriler yükselmeye devam edince ‘helallik’ istemişti.

Bu akşam Ankara’da milletvekilleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, ‘işin üstesinden’ geldiklerini savundu.

ANKA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize bir yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir. Bizim emanetimizdir. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir.

*Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah’ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Ülkemiz küresel krizlerden en az kayıp, en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz.