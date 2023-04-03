Trabzon’da CHP’nin çadırını engelleme girişimi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Trabzon’da düzenleyeceği ‘millet buluşması’ için kurulmak istenen çadıra müsaade edilmedi. CHP’liler havanın yağmurlu olduğu kentte, üstü kapalı çadıra izin verilmemesine anlam veremedi. İstişarelerle çadırın kurulmasına daha sonra izin çıktı.

CHP’ye Trabzon’da engel. (AA)

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yarın Trabzon’da seçmenle buluşacak. Farklı gruplarla bir araya gelinmesi için planlanan ‘millet buluşması’ için kentte kurulması planlanan çadıra valilik izin vermedi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce valilik, büyükşehir belediyesi ve emniyet olumlu yanıt verince çadır TIR’larla kente getirildi. Ancak TIR’ların geldikten yetkililer bir anda çark ederek sorun çıkarmaya başladı.

‘Siyasetin müdahalesiyle oldu’

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şunları söyledi:

*Olumlu giden her şey bariyerle karşılaştı. Sanki biz hiç görüşmemişiz gibi yansıtıldı. Vali, belediye başkanımız ve emniyet müdürümüzün olumlu görüşünü içeren yazı buradadır. Teşekkür de ettik.

*Son anda bir bariyerle karşılaştık. Olumlu giden hava dağıtılmaya çalışıldı. Biz alanda bir çadır düşündük. Kenarları açık, üstü kapalı. Trabzon’u biliyorsunuz, yağmur yağabilir. Tedbir amaçlı üstünü kapatalım dedik ya da güneş olursa koruyalım dedik. Düne kadar sorun yoktu, bir soruna dönüştü. Siyasetin müdahalesiyle oldu.

‘AK Partili siyasetçi gece aradı’

*İsmini vermeyeceğim, AK Partili bir siyasetçi gece beni aradı ve “Programınızı yapabilirsiniz ama burada çadır kurmanız doğru olmaz” dedi. Ben de kendisine, vali bey, belediye başkanı ve emniyet müdürüyle görüştüğümüzü söyledim. Meselenin siyasal boyutu devreye girdi. Vali beyle görüştüm. İlk yaklaşımından farklı şeyler söylemeye başladı.

*Sonra büyükşehir belediye başkanımızı aradık. Yetkinin kendilerinde olduğun söyledi. Sonra 2911’e göre yetkinin valilikte olduğunu ve izin aldığımızı söyledik. Ondan sonra orada miting yapılması için seçim kurulundan izin alınması gerektiğini söylediler.

*Gereksiz bir tartışma ve uğraşla gece bir buçuk ikiye kadar orada uğraştık. Sonra aklıselim galip geldi. Biz orada yükseltilmiş döşememizi yapacağız. Misafirleri rahat ettirecek şekilde sandalye ve kürsümüzü koyacağız.