Kılıçdaroğlu 418 milyar dolarda kararlı: Kimse engelleyemeyecek

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP döneminde sermayeye aktarıldığını’ söylediği 418 milyar dolarla ilgili sözünü Konya’da da yineledi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ‘mahkemeler yaptıklarınızı iptal eder’ yorumlarına ”Dünyanın adalet dağıtan hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına ‘evet’ dememiştir” yanıtını verdi.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, ”Güvenlik görevlisi sabahın 5’inde kapınıza dayanmayacak, bilecek ki artık bu ülkede özgürlük var” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, ‘millet buluşmaları’ kapsamında Konya Ereğli’de konuştu.

İktidara gelmeleri halinde 100 bin öğretmen atanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, esnaf bakanlığı kurulacağını açıkladı.

‘Neden bu durumdayız?’

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmeliyiz.

*Türkiye’nin sorunları çok büyük. Tarımın sorunları çok büyük. Konya’dan küçük Hollanda 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa, hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. Neden bu durumdayız?

*Türkiye artık dünyayla yarışmak zorunda. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorunda.

*KOP projesi nedeniyle Konya Ovası’na su gelmiyor bir türlü. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek.

*Bütün çiftçilere, üreticilere sesleniyorum; sizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarınızın faizlerini sileceğim. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan fasulye, arpa, canlı hayvan, mercimek… Tamamını bitireceğiz, herkes üretecek, herkes kazanacak.

‘KDV, ÖTV olmayacak’

*Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Formül; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek.

*Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV’si, ÖTV’si olmayacak. Hiçbir çiftçinin, üreticinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek.

*Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç kılmayacağız.

*Milliyetçiysen Türk parası var. Bize gelince milliyetçi onlara gidince başka.

‘Özgürlük alanınızı genişleteceğim’

*Dünyanın neresine giderseniz gitsin gençlerimiz gülen yüzlerle geri döneceksiniz. Attığınız bir tweet nedeniyle güvenlik görevlisi kapınıza dayanamayacak bilecekler ki artık bu ülkede özgürlük var. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz. Dünyanın neresine gitmişse gencimiz, güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Attığınız tweet dolayısıyla babanız ve anneniz kuşku duymayacak, bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var! Güvenlik görevlisi sabahın 5’inde kapınıza dayanmayacak, bilecek ki artık bu ülkede özgürlük var. Düzeni siz değiştireceksiniz, iktidara siz getireceksiniz. Bu ülkenin 5,5 milyon genci ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak.