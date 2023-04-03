Borsada 85 hissede kayıp daha büyük: Uzmanlar ne öneriyor?

Borsa İstanbul BIST-100 endeksindeki 85 hissedeki kayıp, ortalamanın çok üstünde. Uzmanlar, yatırımcılara dolar bazlı zirvesine uzak ve kar beklentisi yüksek hisselerden bir portföy oluşturmalarını tavsiye ediyor.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Düşüş bugün de sürüyor.

Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunuysa halka arz hisseleri oluşturuyor.

BIST-100 endeksi, dolar bazında yakın dönemdeki zirvesine 3 Ocak’ta çıkmıştı. Ancak o zirveden bu yana dolar bazlı kayıp yüzde 21’e yaklaştı.

Ekonomi gazetesinden Barış Erkaya’nın analizine göre dolar bazlı olarak BIST-100 ortalamasından daha az kaybeden hisselerinin adedi sadece 15.

85 hissedeki düşüş daha fazla

85 adet BIST-100 hissesiyse yakın dönem zirvelerine göre üç-dört kat daha fazla düştü. Bu da BIST-100 mevcut seviyelerinde tutan gücün sadece 15 hisse senedinde olduğunu gösterdi.

Yani endekste zirveye uzaklık yüzde 21 görünse de gerçekte BIST-100’ün çoğunda zirveye doğru yol çok daha uzak.

Bu noktada şirketlerin finansal beklentilerine dikkat çeken Erkaya şunları söyledi:

*Rasyonet’in sekiz aracı kurumla düzenlediği ankete göre birçok hisse senedine bu yıl ciddi kar düşüşleri bekleniyor. Bu analizdeki hisse senetleri arasından BIST-100’e dahil olanları ayrıştırdığımızda 53 adet hisse için kar tahmini yapıldı.

*Bu 53 hissenin yıl sonu kar tahminleri toplapı 641,7 milyar lira. Geçen yıl sonu kar toplamıysa 799,7 milyar liraydı. Buna göre şirketlerin karlılığının ortalama yüzde 20 düşeceği tahmin ediliyor.

Riski nasıl azaltmalı?

*Uzmanlara göre riski her iki yönde düşürmek gerekiyor. Bu da hem dolar bazlı zirvesine en uzak olan hem de kar beklentileri en yüksek olan hisselerden bir portföy oluşturmak anlamına geliyor.