Ekonomist Ağaoğlu: Halka arzlarda daha çok canlar yanacak

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzlar için aldığı ‘eşitlik’ kararında geç kalındığını belirterek ”Çok canlar yandı daha da yanacak” dedi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunu halka arz hisseleri oluşturuyor.

Halka arz hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve SPK da bazı önlemler almıştı.

Şimdi de SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

SPK’dan yeni kararlar

Buna göre SPK, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağını duyurdu. Önceki uygulamada bu sınır 250 milyon lira seviyesindeydi.

Piyasa değeri 750 milyon lira üstü halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda eşit dağıtım yapılacak.

Alınan kararlara göre yatırımcılar halka arzdan aldıkları payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaba virmanlayamayacak, borsada toptan satış veya özel emirle satamayacak. Halka arzda verilecek talep ilgili gruba tahsis edilen pay tutarının yüzde 25’ini geçemeyecek.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamında alındı.

Ekonomi gazetesinin Şans Sohbetleri programında Hakan Güldağ’a konuşan Ağaoğlu, düzenlemeyi şöyle yorumladı: ”SPK’nın düzenlemesi ile ilgili hem iyi hem kötü söyleyeceğim. Bir; atı alan Üsküdar’ı geçti. Aklınız neredeydi? Milyarlarca lira halka arz yapıldı, az sayıda insan yararlandı bundan. Halka arzlarda çok canlar yandı daha da yanacak. Metodoloji hatalı. Az sayıda piyasa oyuncusu büyük manipülasyon yapıyor. Ekonomi gazetesinde bir süre önce haber çıkmıştı. Kimi özel fonların alımları ve elde ettikleri yüzde 2500 gibi getiriyle ilgili. O gün de konuştuk, burada bir hata var dedik. Son iki-üç halk arzda gene bunları gördük. Bunun çoktan düzenlenmiş olması gerekiyordu. Onun için bu düzenleme halka arzların geniş kesimlere yayılması bakımından pozitif. Artı borsada satılacağı için sağlıklı fiyat oluşumuna imkan vermesi açısından da iyi. Ama çok geç geldi. Kötü tarafa geleyim, bu sefer de halka arzda başarılı olma şansı olan şirketlerin bile miktarlar yükseltildiği için başı belada. Doğru dürüst halka arza niyetlenmiş olanlar bile bir hayli üzülecekler, yorulacaklar.”