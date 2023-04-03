İnce: Seçmen yaşı 15’e indirirsek birinci turda alırım

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a karşı kazanma şansının millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha yüksek olduğunu savundu.

İnce ayrıca seçmen yaşının 15’e indirilmesi halinde seçimi birinci turda kazanabileceğini söyledi.

Muharrem İnce.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça, İnce üzerindeki baskı artıyor.

İnce, Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’un ‘Nedir Ne Değildir’ programına katıldı. İnce’nin konuşmasından öne çıkan başıklar şöyle:

*(Millet ittifakına) Seçimi kazanmak gibi dertleri yok. Seçimi kaybedecekler, şimdiden suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Kendilerine ve adaylarına güvenmiyorlar.

*Bana oy verenlerin hiçbiri ne Erdoğan’a ne de Kılıçdaroğlu’na oy verir.

*Seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Birinci turu düşünmeyin.

*İkinci turda kaldığımızda ben mi Kılıçdaroğlu mu kazanır? Bana kalırsa ben daha şanslıyım.

*Seçmen yaşını 15’e indirirsek ben birinci turda kazanırım.

*Türkiye’yi HDP’nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu’na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan’a terk etmek istemiyorum.

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