Akşam Postası / 29 Eylül 2022

Erdoğan faize düşman, bankalara dost: Sekiz ayda 250 milyar lira net kar yazdılar

Düşük faizle fonlanıp yüksek faizle krediler dağıtan bankacılık sektörünün ocak-ağustos dönemi net kârı yüzde 420 artarak 252,2 milyar liraya ulaştı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ‘altılı masa’ toplantısı öncesi görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 Ekim’deki ‘altılı masa’ toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşme sonrası basın açıklaması düzenlenmedi.

PKK, Mersin saldırısını üstlendi: Dilşah Ercan eylemde yer almadı

Mersin’de bir polisin hayatını kaybettiği diğerinin de yaralandığı saldırıyı PKK üstlenirken, saldırganlar arasında adı geçen Dilşah Ercan’ın bunda yer almadığı belirtildi.

Erdoğan paradan altı sıfır atıldığını basından öğrenmiş, Babacan’a sitem etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasındaki ‘paradan altı sıfır atma‘ polemiği devam ediyor. Babacan, Erdoğan’ın paradan altı sıfır atılmasını medyadan öğrendiğini daha sonra “Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın” diyerek sitem ettiğini söyledi.

Kadın sinemacılardan ‘İranlı kız kardeşlerle’ dayanışma çağrısı

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mehsa Emini’nin ardından İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlara Türkiye’deki kadın sinemacılar çektikleri videoyla destek verdi.

Kremlin: Ukrayna’daki dört bölge yarın Rusya’ya bağlanacak

Rusya, Ukrayna’da ilhak referandumu düzenlenen dört bölgenin yarın Rusya’ya bağlanacağını açıkladı.

Üç büyüklerin maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını bildirdi.

Üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu’nu öldürmüştü: Cezaevinde intihar ettiği bildirildi

Antalya’da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’ın, Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ettiği bildirildi.