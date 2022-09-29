Akşener’den Erdoğan’a ‘süfli’ yanıtı: Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz” dedi.

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Ankara’da dün Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, daha iyi bir yaşam isteyenleri Türk Dil Kurumu’na göre ‘aşağı, aşağılık, bayağı, adi’ anlamına gelen ‘sufli’ bulmuştu: “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.”

Akşener, Twitter hesabından Erdoğan’ın bu sözlerini alıntılayarak şunları yazdı: “Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz…”

Sayıştay’ın denetim raporuna göre Erdoğan’ın ‘Saray’ına geçen yıl günde 10 milyon lira harcandı.