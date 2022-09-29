Üç büyüklerin maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını bildirdi.

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TFF, temmuzda tüm liglerde deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı duyurmuştu.

Bugün İstanbul Valiliği’nin yazılı açıklamasında, takımların kendi istekleri doğrultusunda alınan karar şöyle duyuruldu: “İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 numaralı kararı aldığı toplantısında, Beşiktaş A.Ş, Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş, kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.”