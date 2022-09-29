Erdoğan paradan altı sıfır atıldığını basından öğrenmiş, Babacan’a sitem etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasındaki ‘paradan altı sıfır atma‘ polemiği devam ediyor. Babacan, Erdoğan’ın paradan altı sıfır atılmasını medyadan öğrendiğini daha sonra “Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın” diyerek sitem ettiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul Ticaret Odası’nın 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında, enflasyonu şubat ayında ‘makul’ seviyelere düşürüleceğini iddia ederek eski ekonomi bakanı Ali Babacan’ı hedef almıştı: “Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6’ya enflasyonu 6,2’ya indirdik. Kendine paye çıkaranlar yok değil, var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu Başbakan, sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?”

Bugün FOX TV’de İlker Karagöz’le Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Erdoğan’ın paradan altı sıfır atılacağını gazetelerden öğrendiğini ve kendisine “Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım; niye sen açıkladın” şeklinde tepki gösterdiğini söyledi:

“Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, ‘Ya bu ne‘ dedi, ‘Paradan altı sıfır mı atıyorsunuz?‘ dedi. Ben de ‘evet‘ dedim. ‘Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım; niye sen açıkladın’ dedi. Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası’nda yaptık. Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası’nda mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır? Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar.”