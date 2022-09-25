Erdoğan’ın ekonomide ‘idolü’ Putin: Büyük liderler faiz düşürmeyi faydalı buluyor

Dünyanın önde gelen merkez bankaları enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırırken; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘büyük liderlerin enflasyona karşı faiz düşürdüğünü‘ iddia ederek; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i örnek gösterdi.

TÜİK, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 80,21, aylık bazdaysa yüzde 1,46 arttığını açıklamıştı.

Enflasyon dünyada da etkisini gösterirken; en önemli merkez bankaları faiz artırarak, gerekçeyi enflasyonla mücadele olarak belirtiyor.

ABD Merkez Bankası Fed, yaklaşık son 40 yılın en yüksek faiz artırımını yaparak faiz oranlarını 3-3,25 seviyesine çıkarmıştı. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası, tarihinde ilk kez 75 baz puan artırarak 1,25 seviyesine getirirken Britanya, enflasyon mücadele kapsamında son 27 yılın en sert artırımına giderek faizi 2,25 seviyesine sabitlemişti.

Enflasyon oranlarıysa Britanya’da yüzde 9-10, ABD’de yüzde 8-9 seviyelerinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bugün, İstanbul Ticaret Odası 140. yıl özel ödülleri törenindeki konuşmasında “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sloganını sürdürerek faiz indirmenin enflasyonla mücadelede etkili olduğunu iddia etti.

Erdoğan, ‘büyük liderler’ diye nitelediği yöneticilerin enflasyona karşı faiz düşürdüğünü iddia etti; Rusya Devlet Başkanı Putin’i örnek gösterdi: “Artık büyük liderler bile faizi düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi. Mesela Putin de faizi düşürmeye başladı.”

Yatırımcıları düşük faizle yatırım yapmaya davet etti

Erdoğan, “Düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırım istihdam sağlayacak” diyerek yatırımcıları düşük faizle yatırım yapmaya davet etti.

Enflasyon şubatta makul seviyeye düşecek

Erdoğan, enflasyon oranlarınınsa şubatta makul seviyeye ineceğini ve sonraki dönemlerde tek haneli rakamlara düşeceğini dile getirdi.

Erdoğan bu doğrultuda “Paradan altı sıfırı kim attı? Biz. Enflasyonu kim düşürdü? Biz” dedi.

Cumhurbaşkanı isim vermeden eski AKP’li ekonomi bakanı ve şimdinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a çıkıştı: “Şimdi buradan paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya?”

Erdoğan ayrıca yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecek.