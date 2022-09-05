Beklentinin altında: TÜİK’e göre enflasyon ağustosta yüzde 80’i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ağustosta yıllık enflasyon yüzde 80,21’e yükseldi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,46 arttı.
Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.
TÜİK’e göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükselmişti.
Reuters anketine göreyse enflasyonun ağustosta TL’deki değer kayıplarının devam etmesiyle aylık yüzde 2 artışla yıllık bazda 24 yılın yeni zirvesi yüzde 81,22’ye yükselmesi bekleniyordu.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) ağustos enflasyonunu yüzde 181 olarak hesaplamıştı.