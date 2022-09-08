Enflasyonla mücadele: Avrupa Merkez Bankası, ilk kez 75 baz puan faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırarak, yüzde 1,25’e yükseltti.

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Zirve seviyeleri gören enflasyonun git gide kalıcı hale gelmesinden endişe duyan yetkililer, neredeyse 50 yılın en kötü fiyat artışlarını kontrol altında tutmakta zorlanıyor. Fiyat artışları, hane halkının birikimlerini tüketiyor ve üretim üzerinde baskı oluşturuyor.

Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerdeki enflasyon karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında.

ECB en son temmuz toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırarak, 0 düzeyindeki refinansman faizini yüzde 0,50’ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25’ten yüzde 0,75’e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50’den yüzde 0’a getirmişti.

Avro bölgesinde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1’la tarihi zirvesini görmüştü.

Fiyat baskılarının kış mevsiminde en kötümser öngörüleri bile aşan bir resesyona neden olacağı yönünde beklentiler nedeniyle gelecek aylarda da faiz artırımlarının devam edeceği düşünülüyor.

Avronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini görmesi de enflasyon baskılarını artırarak ECB’nin kararını zorlaştırıyor ve büyümeye zarar verecek olsa bile daha çok faiz artırma ihtimalini kuvvetlendiriyor.