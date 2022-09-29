HDP’li Semra Güzel’e 15 yıla kadar hapis istemi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için iki fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

HDP’li vekil hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Güzel’in Edirne üzerinden yurt dışına gitmeye çalışırken gözaltına alındığını duyurmuştu. Güzel daha sonra tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede Güzel’in, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güzel’in, ‘PKK’nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı’ öne sürülen iddianamede, ‘bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiği’ savunuldu.