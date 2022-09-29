Baz etkisini bekleyen Erdoğan, ‘Faiz indi, enflasyon düştü’ demeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baz etkisine sığınarak “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” dedi.

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Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.

Aylık fiyat artışları, geçmiş yıllar ortalamaları ve baz etkisi👇

Eylül-Aralık ortalama aylık artışlar

%3,0 👉 yıl sonu %66,4

%3,5 👉 yıl sonu %69,7

%4,0 👉 yıl sonu %73,0

%4,5 👉 yıl sonu %76,3

%5,0 👉 yıl sonu %80,0 pic.twitter.com/jrCY46iakq — Para ve Finans (@VeFinans) September 28, 2022

Ama uzmanlar, enflasyonun düşmesinin aslında ‘enflasyon hızının düşmesi’ olduğunu da söylüyor. Yani düşen sadece fiyatların artışındaki hız.

Baz etkisinin farkında olmasına rağmen düşüşü faiz indirimlerine bağlamak isteyen Erdoğan, TESK Genel Kurulu’nda “En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Enflasyonda bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra inşallah bu enflasyonun da düşük faizle bunun ineceğine inanıyorum” dedi.

Oysa enflasyon, geçen sene faiz indirimleri başlamadan önce yüzde 19,58 seviyesindeydi. Faiz indirimleri sonrasıysa enflasyon şu an yüzde 80’i aşmış durumda.

Bütün dünyanın enflasyona karşı sıkılaşmaya gidip faiz artırmasına karşınsa Türkiye bu tutumunda ısrarcı.