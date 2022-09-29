Kılıçdaroğlu ve Akşener ‘altılı masa’ toplantısı öncesi görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 Ekim’deki ‘altılı masa’ toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşme sonrası basın açıklaması düzenlenmedi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ‘altılı masa’nın ikinci tur ilk toplantısı CHP Genel Merkezi’nde olacak.
Toplantı öncesi liderler turuna çıkan ev sahibi Kılıçdaroğlu, Akşener’le yaklaşık iki saat basına kapalı ve baş başa görüştü.
Görüşme sonrası liderlerden basın açıklaması gelmedi, Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.