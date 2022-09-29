Valilik, şiddet ve tacizle suçlanan polis şefini soruşturmaya izin vermedi

İstanbul Valiliği, Beyoğlu’ndaki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde yurttaşları dövüp taciz ettiği görüntüleri yayınlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin hakkında, ‘iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil bulunmadığı’ iddiasıyla soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Zengin hakkında Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anlar Reuters objektiflerine yansıyınca kadın hakları örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu. Polis şefi, aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırmıştı.

Zengin, son olarak sağlık emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere saldırı ve tehditleriyle gündeme gelmişti.

Polis şefi hakkında 11 kişinin avukatları aracılığıyla başvurusu sonrası soruşturma başlatılmıştı.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün haberine göre valilik, Zengin hakkında disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasını taşıyan kararda incelemeler sonucunda söz konusu olay gününde polisin göstericilere ‘kademeli ve orantılı güç gösterdiği’ iddia edildi.

Karar tutanağında, incelendiği belirtilen gözaltı sonrası doktor muayene raporlarına göre şikayetçilerde ‘ufak yaralanmalar dışında herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadığı’ öne sürüldü. Söz konusu ‘ufak yaralanmalar’ınsa gözaltı sırasında ‘direniş gösterirken olabilecek basit yaralanmalardan ibaret olduğu, tıbbi müdahale gerektiren yaralanma durumunun bulunmadığı’ iddia edildi.

Müştekilerin, iddia ettikleri ‘saldırı, hakaret ve taciz gibi muamelelerinse iddiadan ibaret olduğu’nun yazıldığı kararda, ‘bu iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil bulunmadığı, şikayetlerin sadece sözlü beyandan ibaret olduğu’ kaydedildi.

Valilik, değerlendirmelerin sonucunda Zengin hakkında ‘soruşturma izni verilmemesine’, ‘disiplin soruşturmasına konu olabilecek herhangi bir hareketine rastlanılmadığından disiplin soruşturulması açılmasına gerek olmadığına’ ve ‘dosyanın işlemden kaldırılmasına’ karar verdi.