Gazetecilere saldıran ve Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan polis amirine soruşturma

Artı TV kameramanı Bilal Meyveci’yi haber takibi sırasında engelleyen ve tehdit eden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

Zengin hakkında Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anların video kaydının ortaya çıkması sonrası kadın hakları örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu. Polis şefi, aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırmıştı.

Zengin, son olarak sağlık emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere yönelik saldırıları ve tehditleri ile gündeme gelmişti.

Zengin, eylemde kameraman Bilal Meyveci’yi, “Çektin mi, ayağına bastığımı çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi, çekmediysen sonra görüşürüz!” diyerek tehdit etmişti.

Bunun üzerine Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, Hanifi Zengin ve olaya karışmış olabilecek diğer kolluk görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘tehdit’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ yönünden suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul başsavcılığına yapılan suç duyurusunda olay anına ait video kaydı da sunularak tanık olarak bilgileri verilen kişilerin dinlenilmesi talep edildi.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın haberine göre suç duyurusunun değerlendirilmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tahkikat başlatıldığı İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Meyveci’nin avukatlarına tebliğ edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, MLSA Hukuk Birimi'nin gazetecileri tehdit eden #HanifiZengin hakkında “görevi kötüye kullanmak”, “tehdit”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” yönünden yaptığı suç duyurusunun ardından #HanifiZengin hakkında tahkikat başlattı.



📌https://t.co/K1UwW2IJZs pic.twitter.com/QW3QNm4ICa — MLSA (@mlsaturkey) August 28, 2022

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma neticesinde kamu davası açılmasının da talep edildiği başvuruda basın özgürlüğüyle ilgili genel prensiplere yer verilmişti: “Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik bir hukuk devletinde basının üstün rolünü defalarca vurgulamıştır. Halkın özellikle kamuyu ilgilendiren tartışmalara katılımının sağlanması demokratik toplum için vazgeçilmez niteliktedir. Bunun için kamuyu ilgilendiren tartışmalara ilişkin her türlü fikir ve bilginin yayılabilmesi, halkın da bunlara ulaşabilmesi gerekir. Kamuyu ilgilendiren konularda bilgi ve fikir vermek basının görevidir. Gazetecilerin mesleki görevlerini yerine getirirken devlet görevlileri tarafından kötü muameleye tabi tutulmaları, tehdit edilmeleri, engellenmeleri onların bilgi alma verme hakkını kullanmalarını ciddi şekilde engellediği tartışmasızdır”.