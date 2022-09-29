Üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu’nu öldürmüştü: Cezaevinde intihar ettiği bildirildi

Antalya’da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’ın, Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA (temsili)

Akdeniz Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünde okuyan Haytaoğlu, Temmuz 2021’de 49 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan tarafından öldürülerek ormanlık alana gömülmüştü. Suçunu itiraf eden Ayhan tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre Haytaoğlu’nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs’ta görülen karar duruşmasında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cinsel saldırı’dan da 16 yıl hapis cezası verilen Ayhan’ın kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulundu.

Ayhan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.