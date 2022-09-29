Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu’nu öldürmüştü: Cezaevinde intihar ettiği bildirildi

Antalya’da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’ın, Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA (temsili)

Akdeniz Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünde okuyan Haytaoğlu, Temmuz 2021’de 49 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan tarafından öldürülerek ormanlık alana gömülmüştü. Suçunu itiraf eden Ayhan tutuklanmıştı.


AA’nın aktardığına göre Haytaoğlu’nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs’ta görülen karar duruşmasında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cinsel saldırı’dan da 16 yıl hapis cezası verilen Ayhan’ın kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulundu.

Ayhan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisi Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Mütalaa açıklandı: 21 yaşındaki Azra’nın katiline iki suçtan ceza istemi

Öldürülen üniversite öğrencisi Azra’nın ismi evinin bulunduğu sokağa verildi

Adı okulunda yaşayacak Azra’nın babasından katilin ailesine: Zerre kadar insanlık varsa mahkemeye davet ediyorum

21 yaşındaki Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Azra Haytaoğlu cinayeti: Adli Tıp kurumundan ölüm raporu istendi

Kızı Azra’yı son yolculuğuna uğurlayan annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın

21 yaşındaki Azra’nın katil zanlısı suçunu itiraf etti

SON HABERLER