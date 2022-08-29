Akşam Postası / 29 Ağustos 2022

Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hafta sonu gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddialarının odağındaki AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Prof. Dr. Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandı.

Gülşen tahliye edildi; ev hapsinde tutulacak

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullandığı için hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında tahliye kararı verildi. Şarkıcı ev hapsi adli kontrolüyle cezaevinden çıktı.

İTÜ yurtlarında öğrencilere kitap koyacak yer kalmadı: Tıka basa yatak doldurdular

İktidar, yeni dönem öncesi üniversite yurt kapasitesindeki artışla övünürken bazı okullardaki öğrenciler bu durumun odalara fazladan yatak eklenmesiyle sağlanmasından dolayı tepkili.

Açlık sınırı asgari ücreti 1390 lira aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda ürünlerine harcaması gereken tutarın ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 arttığını ve açlık sınırının da 6 bin 890 TL’yle mevcut asgari ücretin 1390 TL üzerine çıktığını açıkladı.

Selvi ‘içeriden’ bildirdi: AKP milletvekillerinde erken seçim ‘kuşkusu’ var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP milletvekillerinin erken seçim konusunda kuşkulu olduğunu, hatta içlerinde “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler bulunduğunu yazdı.

Kripto piyasası ‘acılı dönem’ mesajlarıyla çakıldı

Kripto para piyasası, cuma ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen ‘acılı’ mesaj sonrası düşüşe geçti.

Oreo’nun üreticisi Mondelez: Türkiye’deki ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmiyor

ABD merkezli Mondelez, oreo bisküvilerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine üretim tesislerinde yaptıkları incelemede ‘sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmadığını’ duyurdu.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Diktatörü göndereceğiz’ dediği için soruşturulan Kaftancıoğlu ifade verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’daki adalet sarayına gitti