Akşam Postası / 29 Ağustos 2022

Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hafta sonu gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddialarının odağındaki AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Prof. Dr. Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandı.
Peker’in Albayrak iddiasından sonra Turkuvaz Medya Twitter’da atağa geçti
Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu: Mahremiyetim hiçe sayıldı
CHP’den Peker’in iddiaları için suç duyurusu: Beka sorunu haline geldi
Gülşen tahliye edildi; ev hapsinde tutulacak
Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullandığı için hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında tahliye kararı verildi. Şarkıcı ev hapsi adli kontrolüyle cezaevinden çıktı.
İTÜ yurtlarında öğrencilere kitap koyacak yer kalmadı: Tıka basa yatak doldurdular
İktidar, yeni dönem öncesi üniversite yurt kapasitesindeki artışla övünürken bazı okullardaki öğrenciler bu durumun odalara fazladan yatak eklenmesiyle sağlanmasından dolayı tepkili.
Açlık sınırı asgari ücreti 1390 lira aştı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda ürünlerine harcaması gereken tutarın ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 arttığını ve açlık sınırının da 6 bin 890 TL’yle mevcut asgari ücretin 1390 TL üzerine çıktığını açıkladı.
Alım gücündeki düşüş kiralık cep pazarını büyütüyor
Türkiye’de ortalama otel odası fiyatı 158 avroya çıktı
‘Yeni model’de söylenenin tersi oldu: Dış ticaret açığı 2,5 katına çıktı
Erdoğan yine sabır istedi: Batı’nın durumu daha kötü
Erdoğan’ın ‘nas’ aşkı bankalara yaradı: Net karları yedi ayda beşe katlandı
Araç fiyatları son yedi senede 10 kattan fazla arttı
Boğaz geçiş ücreti beş kat artıyor
Selvi ‘içeriden’ bildirdi: AKP milletvekillerinde erken seçim ‘kuşkusu’ var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP milletvekillerinin erken seçim konusunda kuşkulu olduğunu, hatta içlerinde “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler bulunduğunu yazdı.
Kripto piyasası ‘acılı dönem’ mesajlarıyla çakıldı
Kripto para piyasası, cuma ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen ‘acılı’ mesaj sonrası düşüşe geçti.
Oreo’nun üreticisi Mondelez: Türkiye’deki ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmiyor
ABD merkezli Mondelez, oreo bisküvilerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine üretim tesislerinde yaptıkları incelemede ‘sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmadığını’ duyurdu.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Diktatörü göndereceğiz’ dediği için soruşturulan Kaftancıoğlu ifade verdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’daki adalet sarayına gitti