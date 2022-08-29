Irak’ta gerilim tırmandı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Gerilim, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yükseldi. Şii lider Sadr, sosyal medya hesabındaki açıklamasında “Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” dedi.

AA’nın haberine göre Şii liderin destekçileri, bunun üzerine Bağdat’ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı. Polis, Bağdat’ta Yeşil Bölge’de Sadr destekçilerini silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Polislerin müdahalesinde iki ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken Reuters, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Mukteda es-Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz’da Yeşil Bölge’deki Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.