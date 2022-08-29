Irak’ta gerilim yükseliyor: Sadr açlık grevine başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken Şii lider Sadr açlık grevine girdi.

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Gerilim, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yükseldi. Şii lider Sadr, sosyal medya hesabındaki açıklamasında “Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” dedi.

AA’nın haberine göre Şii liderin destekçileri, bunun üzerine Bağdat’ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı.

Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Gerilim tırmanınca ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, Bağdat’ta Yeşil Bölge’de Sadr destekçilerini silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Rudaw’ın haberine göre Yeşil Bölge’yi basan Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında silahlı çatışmalar çıktı. Rudaw’a göre şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti ve 270 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

ABD, çatışmaların durması için diyaloğa çağırıken Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

Ne olmuştu?

Mukteda es-Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz’da Yeşil Bölge’deki Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.