Alım gücündeki düşüş kiralık cep pazarını büyütüyor

Dünyada yüzde 35 artan elektronik ürünlerin fiyatları Türkiye’de ise kurlardaki artışla üç katına çıktı. Alım gücü düşen vatandaş cep telefonunu artık kiralamaya başladı.

Fotoğraf: AA

Artan enflasyon ve düşen alım gücüyle özellikle elektronik ürünleri satın almakta zorlanan vatandaş kiralamaya yöneliyor. Gelişen teknolojiye yetişmek isteyenlerin de tercihi haline gelen kiralama sektörü her geçen gün artan ihtiyaçlara yönelik ürün yelpazesini de genişletiyor. Dolar kurunun da etkisiyle katlanan elektronik cihaz fiyatlarına yetişemeyenler, cep telefonundan bilgisayara, elektrikli ev aletlerinden anne çocuk ürünlerine kadar kiralama yöntemini tercih ediyor.

Sözcü’den Deniz Bilici Göçmen’e sektöre ilginin her geçen gün arttığını kaydeden kiralabunu.com kurucu ortağı Sinan Ventura, satın almak yerine kiralamayı tercih edenlerde özellikle pandemiden sonraki süreçte üç kat artış olduğunu belirtti. Şahısların yanında şirketlerin de elektronik ürünleri kiralamaya yöneldiğini kaydeden Ventura, kiralama yapan kesimin yüzde 60’ının 20-40 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğunu belirtti.

Ventura şunları söyledi: “İşçilik maliyeti, hammadde ve nakliye fiyatları ile çip krizi nedeniyle elektronik ürün fiyatlarında dünyada yüzde 30-35’lik bir artış yaşandı. Türkiye’de ise yüksek dolar kuru, fiyatları 2.5-3 katına çıkardı”.

Kiralanan ürünler arasında cep telefonunun payının yüzde 60 olduğunu belirten Ventura, yüzde 20’sinin tablet ve bilgisayardan, yüzde 20’sinin ise anne-bebek ile ev ve ofis aletlerinden oluştuğunu belirtti.