Erdoğan yine sabır istedi: Batı’nın durumu daha kötü

Türkiye’deki ekonomik krizle dünyadaki krizleri benzeten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iyileşme için sabır istedi ve Batı’nın durumunun ‘daha kötü’ olduğunu savundu.

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Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tariflediği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinliklerine katılan Erdoğan, ülkedeki ekonomik krize değinerek, şunları söyledi: “Siz bakmayın Avrupa’sından Amerika’sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin sanki böyle sorunları yokmuş gibi davrandığına. Onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez, bak doğalgaz bulamıyorlar, marketlerin rafları Avrupa’da boş.”

Ekonomi politikalarının olumlu etkilerini yılbaşından sonra göreceklerini söyleyen Erdoğan, “Hep söylediğim gibi biraz sabır ve daha çok destek istiyorum” dedi

Tarım Kredi Kooperatifleriyle halka ürünleri ucuza satmaya başladıklarını savunan Erdoğan’ın bu uygulamanın artarak devam edeceğini söyledi: “1300 marketi süratle 3000’e çıkartacağız ve vatandaşım Tarım Kredi’den ucuz ürün almaya devam edecek.”