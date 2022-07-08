Erdoğan, bayram mesajında da ‘sabır’ istedi: Biraz daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayımladığı bayram mesajında vatandaşlardan ‘biraz daha sabır’ talep etti.

Daha önce hükümet yetkililerinin yanısıra AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli de hayat pahalılığı karşısında halktan sabır istemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da nisanda ‘fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu’ öne sürüp vatandaşlardan sabır istemişti.

Bayram öncesi Erdoğan’dan bir sabır mesajı daha geldi. Bayram mesajında kurdaki dalgalanmaya değinen Erdoğan şunları söyledi: “Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum.”