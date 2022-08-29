Araç fiyatları son yedi senede 10 kattan fazla arttı

Türkiye’de en çok satılan araba markalarından birisi olan Renault Clio’nun en ucuz versiyonun fiyatı 2015’ten bu yana yaklaşık 10 kat arttı.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Bursa’da Oyak Renault tarafından üretilen Clio modelinin 2015’te 44 bin 50 TL’yken şimdi 435 bin liraya çıktığını belirtti.

7 yılda neler değişti ‼️



Bursa'da Oyak Renault tarafından üretilen Clio'nun en ucuz versiyonunun AĞUSTOS fiyatları;



2015➡️44.050 TL



2016➡️50.800 TL



2017➡️55.800 TL



2018➡️ 81.150 TL



2019➡️90.900 TL



2020➡️129.900 TL (Yenilendi)



2021➡️169.900 TL



2022➡️435.000 TL — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) August 28, 2022

Özpeynirci, asgari ücret fiyatlarındaki artışı da paylaşırken “2015’te bir asgari ücretle 44 ayda en ucuz Clio alınabiliyorken, bugün 79 ayda alınabiliyor” diye yazdı.

En ucuz Ford Focus araç 2015’te 56 bin lirayken şimdi 702 bin liradan alıcı buluyor.

Özpeynirci şu notu düştü: “2015’te ÖTV oranları yüzde 45’ken bugün tamamı yüzde 80’lik ÖTV diliminde. Üzerine KDV eklendiğinde toplam vergi yükü yüzde 112.”

Üst segmentlerde de durum aynı. BMW 320d xDrive modelinin fiyatları 2015’te 191 bin lirayken şimdi 2 milyon 341 bin liraya ulaştı.

Kiralık araçlarda beş senede beş kat artış

Kısa dönemli araç kiralamada da fiyatlar katlarca arttı. 2018’de aylık kiralama bedeli 4 bin 425 lira olan Megane veya muadili C segment otomatik modeller şimdi aylık 25 bin 300 liraya kiralanabiliyor.