Boğaz geçiş ücreti beş kat artıyor

Türkiye, Montrö Sözleşmesi’nin tanıdığı haklar doğrultusunda Boğazlar’dan geçiş ücretini beş kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.

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1936’da imzalanan Montrö Anlaşması’na göre Türkiye, İstanbul Boğazı’ndan geçen ve Çanakkale Boğazı’na girip çıkan gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücreti talep etme hakkını elinde bulunduruyor.

O dönem hesaplama altın/frank olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ortak para birimi ‘Germinal Frank’ üzerinden yapılmıştı.

1983’te Türkiye, geçiş için Frank para birim üzerinden belirlenen bedelde yüzde 75 indirim uygulayarak 1 Frank’ı 0,80 dolar olarak sabitlemişti.

Ama geçen zamanda bu tutar dünyada artan enflasyon ve altın değeri karşısında eridi.

Sabah’ın haberine göre frank bedeli beş kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. 7 Ekim 2022’de düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte şu anda Boğazlar’dan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak 200 milyon dolar seviyesinde gelir seviyesine ulaşılabilir.