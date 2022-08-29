Açlık sınırı asgari ücreti 1390 lira aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda ürünlerine harcaması gereken tutarın ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 arttığını ve açlık sınırının da 6 bin 890 TL’yle mevcut asgari ücretin 1390 TL üzerine çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Türk-İş verilerine göre Ekim 2021’de ilk kez 10 bin TL’yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ağustosta 22 bin 442 TL’ye yükseldi.

Verilere göre gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 0,73, yılbaşına göre yüzde 68,13 ve son 12 ayda yüzde 119,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.