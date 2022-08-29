Oreo’nun üreticisi Mondelez: Türkiye’deki ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmiyor

ABD merkezli Mondelez, oreo bisküvilerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine üretim tesislerinde yaptıkları incelemede ‘sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmadığını’ duyurdu.

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Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito’nun üreticisi Mondelez’in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine üç üretim sahasını kapattığı belirtilmişti.

Türkiye’ye gelen ürünler temiz

AA’nın aktardığına göre Mondelez International Türkiye, salmonella bakterisi ihtimalinin ardından ivedilikle önlem aldıklarını kaydetti.

Mondelez’in üretim tesislerinde detaylı kontrollerin yapıldığının aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye’ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir. Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz.”