Belçika’da, çikolata üretiminde bir salmonella vakası daha

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut’nun Belçika’daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

Fotoğraf: Belgiansmaak.com

İsviçre-Belçika firmasının yazılı açıklamasında, pazartesi günü (27 Haziran) Wieze kentindeki fabrikada bakteriye rastlandığı, 25 Haziran’dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının ve üretimin durdurulduğu belirtildi.

Merkezi İsviçre’nin Zürih kentindeki, Belçika’nın sevilen ‘Callebaut‘ çikolatalarının da sahibi firmanın sözcüsü Korneel Warlop, bakterinin bulaşmış olabileceği ürünlerin gönderildiği müşterilerle tek tek irtibata geçildiğinin ve 25 Haziran’dan itibaren üretilen ürünlerin sevkiyatının yapılmamasının istendiğini söyledi.

Warlop, bakterinin kaynağının araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağını söylerken Belçika Gıda Güvenliği Dairesi inceleme başlattığını açıkladı.

Barry Callebaut, Hershey, Mondelez, Nestle ve Unilever’in aralarında bulunduğu büyük şirketlere kakao ve çikolata ürünleri tedarik ediyor.

2020-2021’de mali yılda, 2,2 milyon tonla sektörün bir numarası olan şirketin 13 binden fazla çalışanı var. Dünyanın farklı bölgelerinde 60’ı aşkın üretim merkezi var.

Nisanda İtalyan firma Ferrero’nun Belçika’nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.