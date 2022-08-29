Türkiye’de ortalama otel odası fiyatı 158 avroya çıktı

Türkiye’de otel doluluk oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla ortalama yüzde 71,3 olurken ortalama oda fiyatları da yüzde 35 artışla 158 avroya (2864 TL) yükseldi.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıklamasına göre, pandeminin etkilerinin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla birlikte turizmde başlayan canlılık otel doluluklarına da olumlu yansıyor.

Buna göre, temmuzda otel dolulukları, 2021’in aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla yüzde 71,3 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 66,1, henüz pandeminin etkilerinin hissedilmediği Temmuz 2019’da yüzde 75,6 olmuştu.

Buna göre, aylık bazda otel dolulukları hâlâ pandemi öncesi seviyelerin az da olsa altında seyrediyor.

Oda fiyatları 158 avroya yükseldi

Türkiye genelinde ortalama oda fiyatları da temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 158 avroya yükseldi.

TÜROB’un değerlendirmesine göre, söz konusu araştırmaya veri aktaran otellerin ağırlıklı olarak üst segment otellerden oluşması ve Antalya, Bodrum, İstanbul gibi turizm bölgelerindeki fiyat artışları Türkiye ortalamasının da yükselmesini sağladı.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde Türkiye genelinde doluluklar geçen yıla göre yüzde 55,4 artışla yüzde 63,3 olurken ortalama oda fiyatları yüzde 33 artışla 104 avro (1885 TL) oldu.

Ağustos en iyi aylardan biri olabilir

Turizmde ziyaretçi sayısı ve doluluklar açısından yükselişin devam ettiğini belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “2022 için bugüne kadar devam eden yükselişin devam edeceğini bekliyoruz. Henüz kesin rakamları veremesek de Ağustos 2022’nin yılın en iyi sonuç veren aylarından biri olacağını düşünüyoruz” dedi.

Tüm dünyada okulların açılış tarihiyle birlikte Türkiye’nin kültür turları ağırlıklı misafir ağırlamaya başlayacağını ve misafir milliyetleri açısından çeşitliliğin eylülden itibaren daha net görüleceğini belirten Eresin şöyle dedi: “Ortadoğu kökenli turistlerin ilgisi devam etmekle birlikte eylül itibariyle yoğunluğu Avrupalı misafirlere bırakacaktır. Rusya, İran, Britanya, Balkanlar, Bulgaristan, Latin Amerika, ABD ve Azerbaycan gibi turizm pazarlarımızda dikkat çekici oranlarda artışlar bekliyoruz.”

Turizm Bakanlığı hedefleri revize etmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı yıl sonu hedeflerini yukarı revize ederek turist hedefini 47 milyona, turizm geliri hedefini de 37 milyar dolara yükseltmişti. Yaptırımlardan dolayı Batı ülkelerine gidemeyen varlıklı Rusların Türkiye’ye yönelmesiyle bakanlığın hedefine ulaşması kolaylaşmıştı.

Türkiye’nin yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz’da 6,67 milyonla pandemi öncesi seviyeyi geride bırakırken geçtiğimiz günlerde hükümetin cari fazla odaklı ekonomi politikası açısından kritik öneme sahip turizm sektöründe güncellenen yıl sonu hedeflerine ulaşılabileceği belirtilmişti.

Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 128,3 artışla 23,03 milyon oldu.