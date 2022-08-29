Peker’in Albayrak iddiasından sonra Turkuvaz Medya Twitter’da atağa geçti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’ın konuyla ilgili haberlere hukuki işlem başlatmasının ardından medyaya bağlı çalışanlardan eş zamanlı ‘salvolar’ geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)



Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Peker, iddialarda Albayrak’la ilgili şunları söylemişti: “Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski enerji bakanımız Berat Albayrak’ın abisi Turkuaz Medya’nın başındaki Serhat Albayrak’tır.

Benim evime operasyon yapıldığında operasyonu yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronların çektiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişidir.

Kendisine yolladığım akrabama ‘Bizim cenah Sedat Peker’i sever’ deyip her kötülüğü yapan kişidir. Ayrıca da fütücülere, pkklılara yapıldığı gibi @atvcomtr de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir karakter sokup ‘Peker mi? Geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur, boş konuşur’ diye söylettiren kişidir (Bu sürecin sonunda serhat efendi göreceksin Peker boş mu konuşur dolu mu konuşur).”

Albayrak iddiaları yalanlayarak, ilgili haberlere hukuki işlemleri başlattıklarını söyledi. Sabah gazetesinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.”

Açıklama sonrası Turkuvaz medya çalışanları ve yöneticilerinden eş zamanlı destek mesajları geldi. Bazı çalışanlar, Peker’in iddialarını ’17-25 Aralık süreci’ne benzetti.

"İddialar gerçek dışı"



Serhat Albayrak'ın avukatı: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı pic.twitter.com/ohruBZ4Z0W — A Haber (@Ahaber) August 28, 2022

Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş’tan iftiralar hakkında açıklama: Yalandan ibaret haberler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı https://t.co/udmh9EVWVv pic.twitter.com/TwAeVjxQfs — Takvim (@takvim) August 28, 2022

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak; hem şahsen, hem de yönettiği medya grubu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadele ettiği değerleri savunmakta ve temsil etmektedir. Bu nedenle yalan ve iftiralara maruz kalmaktadır.

Yalan değil hakikat kazanacak… — ERKAN TAN (@ERKANTAN__) August 28, 2022

İşte Sayın Serhat Albayrak’ın yönettiği medya! Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Fetullahçı darbeye karşı ölümüne mücadele etmiştir! Serhat Albayrak’a yönelik tüm karalama ve saldırılar aslında şahsına değil, Milli Medya’yı yönettiği içindir. @Nazifkaraman pic.twitter.com/shqSraJB33 — ABDURRAHMAN ŞİMŞEK (@abdurahmnsimsek) August 28, 2022

Önce Berat Albayrak’a itibar suikasti yaptınız, şimdi de Serhat Albayrak’ın adını kirli oyuna karıştırmak istiyorsunuz. Seçim öncesi Turkuvaz’ı yıpratma çabanız olduğu açık. Ama yanlış adrestesiniz. https://t.co/S1luOeB0cS — Dilek Güngör (@dilekgunn) August 28, 2022

Serhat Albayrak yerli ve milli yayıncılığın bayraktarıdır. Albayrak ve yönetimindeki Turkuvaz medyaya yönelik itibar suikasti tutmaz. Başka kapıya.. https://t.co/1YrBpH1bpA — Şebnem Bursalı (@sebnembursali) August 28, 2022

Seçim öncesi belli ki iftiralarla itibar suikastları yapılmaya çalışılacak.15 Temmuz’da dimdik duran TurkuvazMedya ve Serhat Albayrak elbette hedefte olacaktı.Serhat Bey medyada tanıdığım en asil ve adaletli yöneticidir.Allah’tan başka korkusu da yoktur.Yine yanlış planlamışsınız https://t.co/V9xRI9IZ8b — Özlem Doğaner (@ozlemdoganer) August 28, 2022

Serhat Albayrak'ın başından beri duruşu bellidir https://t.co/iAvSGVZBxv — Melih Altınok (@melihaltinok) August 28, 2022

Serhat Albayrak’ı karalama kampanyasının arkasında seçim sonrası “medyaya nasıl çöker, el koyarız”ın hazırlıkları yatıyor. Bilindik FETÖ yöntemi. Ama küçük bir hesap hatası yapıyorlar; 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da olduğu gibi yine başarılı olamayacaklar https://t.co/SZryfJtkeC — Kurtuluş Tayiz (@DARKAPI) August 28, 2022

Serhat Albayrak, FETÖ’nün terör örgütü olduğunu bilgi ve belgeleriyle deşifre etti. 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde hedef alındı.. 15 Temmuz darbe girişiminde Sabah gazetesi kurşunlandı, A Haber Televizyonu basılmak istendi. FETÖ ve işbirlikçileri kaybetti, ülkemiz kazandı.. https://t.co/SvfllFxsH7 — Kenan Kıran (@kenan_kiran) August 28, 2022

Serhat Albayrak medya camiasında asalet deyince akla gelen ilk isimdir. Güneş balçıkla sıvanmaz.



Turkuvaz Medya da tehdit ve şantajla sindirdiğiniz diğerlerine benzemez. Başka kapıya! https://t.co/53bFoYZATI — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) August 28, 2022

Serhat Albayrak bugüne kadar çalıştığım en medeni en hakkaniyetli yöneticilerden biriydi. Bende akıl olsa o grubu bırakıp Sözcü'ye geçmezdim. İnsan yaş aldıkça öğreniyor. Yılmaz Özdil bunu da rt etsene… https://t.co/obAvKB8tux — Mediha Olgun (@olgun_mediha) August 28, 2022

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Serhat Albayrak’ın adını kirli oyunlara karıştırmak isteyenlerin cemaziyelevvelini iyi biliriz!



Amaç; seçim öncesi Turkuvaz Medya’yı yıpratmak, hedef ise; Başkan Erdoğan!



Turkuvaz Medya size çok beden büyük gelir ve ekmek çıkmaz! — Ata Gündüz Kurşun (@atagunduzkursun) August 28, 2022

Sayın Serhat Albayrak’a yönelik çirkin ve yalan dolu karalama kampanyası tutmayacaktır. Seçim öncesi bu tür karalama kampanyalarının olabileceği bilincindeki Turkuvaz Çalışanları sayın Albayrak’ın yanında ve destekçisi olacaktır. — Hüseyin Kaçar (@hkacar75) August 28, 2022

Türkiye’de şerefiyle, satılmadan gazetecilik yapamayan, ihanet çeteleriyle operasyona girişen firariler oturmuşlar okyanus ötesinden Turkuvaz Medya’ya ve Serhat Albayrak’a sosyal medya operasyonu yapmaya kalkıyor. Bütün oyunlarınız bozuldu, bozulmaya da devam edecek. — 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐭 𝐓𝐮𝐫𝐚𝐧 (@TrnHalit) August 28, 2022

Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekilimiz Sn. Serhat Albayrak’ın her zaman yanındayız, vermiş olduğu mücadelenin en yakın ve en büyük destekcileriyiz. Asıl amacınızın ne olduğunu herkes biliyor, bu millet bundan önce de her oyununuzu bozdu, bundan sonrada bozmaya devam edecektir !! https://t.co/GJTd3fadZd — Arzu Çil (@AArzucil) August 28, 2022

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve Turkuvaz Medya, her zaman devletin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Albayrak’a yönelik yürütülen algı operasyonları hiçbir zaman tutmayacaktır. — İlker Turak (@ilkerturak) August 28, 2022

Envai çeşit terör örgütüne yıllardır meydan okuyan ve pabuç bırakmayan Serhat Albayrak yönetimindeki Turkuvaz Medya bu iftiralara boyun eğmez. Serhat Albayrak’a atılan bu iftiralar tutmaz. Hadi başka kapıya! — Nazif KARAMAN (@Nazifkaraman) August 28, 2022

Allah başımızdan eksik etmesin… Serhat Albayrak❤️ pic.twitter.com/DOVvKRF83K — Nazif KARAMAN (@Nazifkaraman) August 28, 2022

Turkuvaz Medya’yı 7 Şubat’ta, 17/25’de, 15 Temmuz’da korkusuz ve cesurca yöneten Sayın Serhat Albayrak’a yönelik algı operasyonu tutmadı, tutmayacaktır! Serhat Albayrak’ı yedirmeyiz! — Mevlüt Hasgül (@mevluthasgul1) August 28, 2022

Bu ülkenin hainlere karşı verdiği tüm mücadelelerde Serhat Albayrak ve yönetimindeki Turkuvaz Medya korkusuzca daima devletin ve milletin yanında oldu. Serhat Albayrak’a yönelik yapılan çirkin karalama kampanyası da tutmayacak. — Dilhan Dumanoğlu (@DilhanDmn) August 28, 2022

Sayın Serhat Albayrak’a yönelik çirkin ve yalan dolu karalama kampanyası tutmayacaktır. Seçim öncesi bu tür karalama kampanyalarının olabileceği bilincindeki Turkuvaz Çalışanları sayın Albayrak’ın yanında ve destekçisi olacaktır. — Ali Altuntaş (@alialtuntass38) August 28, 2022

Her zaman devletinin yanında olan, terör örgütlerine meydan okuyan Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’ı hedef alanların amacı ortadadır. Bu ülkeye faydası olanların sabote edilip, baltalandığını anlamak için süper zeka olmaya gerek yoktur. — Eda Koç (@nedakoc) August 28, 2022

Bugün Türkiye düşmanları karşısında korkusuzca dimdik duran milli bir medya varsa bu Serhat Albayrak sayesindedir. Turkuvaz Medya her türlü terör örgütü karşısında kale gibi durmaya her ferdiyle devam edecektir. https://t.co/aFJcqK8Ll0 — Faruk Erdem (@farukerdem) August 28, 2022

Serhat Albayrak, 17/25 ile 15 Temmuz arasındaki en zor sürece göğüs germiş Türk medyasının yüzakıdır. Onunla çalışmış yada çalışan tüm gazeteciler bunun şahididir. Bu karalama kampanyalarının amacı bellidir. Hedefleri Türkiye'dir hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. — Orhan Sali (@sali_orhan) August 28, 2022