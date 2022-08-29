Selvi ‘içeriden’ bildirdi: AKP milletvekillerinde erken seçim ‘kuşkusu’ var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP milletvekillerinin erken seçim konusunda kuşkulu olduğunu, hatta içlerinde “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler bulunduğunu yazdı.

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Genel seçime 10 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birkaç kez, “Seçimler Haziran 2023’te yapılacak” dedi. Daha önce iki kez erken seçimlerin önünü açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı mesajı tekrarladı.

Ama AKP geçen hafta sürpriz bir şekilde MYK toplantısı yapması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Selvi, toplantıdan sonra parti sözcüsü Ömer Çelik’in “Seçim takviminde değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak” demesine rağmen erken seçim kuşkusu oluştuğunu söyledi.

Selvi, iktidar partisi milletvekillerindeki erken seçim ‘kuşkusunu’ şöyle anlattı: “Buna rağmen kulislerde acaba iktidar baskın seçime mi hazırlanıyor duygusu oluştu. En çok da iktidar partisi milletvekilleri gözlerini dört açtı, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Hatta içlerinde, ‘Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir’ diyenler mevcut. Biliyorsunuz en az 60 gün önceden seçim kararının alınması gerekiyor. Meclis eylülde toplanıp seçim kararı alırsa kasımın herhangi bir tarihinde seçim yapılmasına bir engel yok.”