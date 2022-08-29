Erdoğan’ın ‘nas’ aşkı bankalara yaradı: Net karları yedi ayda beşe katlandı

Hükümetin ‘yeni ekonomik modeli’ enflasyonu tarihi seviyelere çıkarırken, bankacılık sektörünün yedi aylık net karı yüzde 505 arttı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk yedi ayında 207,8 milyar TL net kar elde etti. Sektörün geçen yılın aynı dönemine göre karı 40,2 milyar TL’ydi.

Sektörün net karıysa temmuzda yıllık yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL’ye yükseldi. Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 13’lük politika faiziyle düşük maliyetle borçlanan bankaların temmuz itibarıyla yıllık bazda net faiz gelirleriyse yüzde 216 artarak yaklaşık 359 milyar liraya yükseldi.

Toplam krediler temmuz itibarıyla 6,51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3,88 trilyon liraydı.

Bankalar nasıl kar elde ediyor?

ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil çok sayıda ülkenin merkez bankası enflasyona karşı faizi artırırken Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla faizi yüzde 13’e kadar düşürdü.

Erdoğan’ın bu baskıyı gerekçelendirmek için Kuran’daki Nas suresine göndermesiyse hafızalardaki yerini koruyor: “Bir Müslüman olarak nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.”

Enflasyonla faiz arasında açılan bu makas, bankaların rekor kırmasına neden oluyor. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’e dayanmışken MB’nin yüzde 13’le fonladığı bankaların yüzde 50’lere kadar varan oranlarla kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.