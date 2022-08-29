CHP’den Peker’in iddiaları için suç duyurusu: Beka sorunu haline geldi

CHP bir heyetle organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarından sonra suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: ANKA

Peker’in iki gün önce ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından paylaştığı ‘rüşvet ağı’ iddiasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ismi de yer alıyor.

Peker’in iddiasına göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.

Sineren, katıldığı canlı yayında iddiaları doğrulamıştı.

Bugün de Muharrem Erkek başkanlığındaki bir heyet, Ankara Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Heyette Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Murat Emir, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve CHP Yurt dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yer aldı.

Suç duyurusu sırasında Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyen Erkek, AKP’ye yüklendi. Erkek açıklamasında şunları kaydetti: “İktidar olduklarında ‘3Y’ ile; yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyenler yeni ‘Y’ler eklediler; yozlaşma, yalan, yüzsüzlük. Çürüme ve yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu haline geldi. Cesaretle bu yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerine gitmek zorundayız. Yargı yürütmenin ağır tahakkümü altındadır. Cumhuriyet savcıları resen harekete geçemediği için buradayız. İlk seçimde iktidar olacağız ve bağımsız yargıyı tesis edeceğiz.”

CHP heyetinden önce suç duyurusu için adliyeye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada “Şimdiden uyarıyoruz, kanunsuz emirler alıp soruşturmayı engellemeye çalışanlar, kulağının üzerine yatanlar olursa bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler” dedi.

DEVA Partisi de suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Parti, bugün suç duyurusunda bulundu.