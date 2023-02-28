Akşam Postası / 28 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu: Halkına kastetmenin helalliği olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay yetkililerine seslenerek ”Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz” dedi.

Aksoy anketi: AKP’de gerileme, muhalefette toparlanma

Aksoy Araştırma’nın şubat anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 38,9 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 43,4 olarak hesaplandı.

İYİ Parti sözcüsü: Aday 2 Mart’ta belli olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, millet ittifakının adayının 2 Mart’taki buluşmada belli olacağını söyledi. Zorlu, Akşener’e 2 Mart’taki toplantıyla ilgili tam yetki verildiğini açıkladı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ‘komaya soktu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, ”Komadadır, aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir” dedi.

Kurum: İstanbul’da 1,5 milyon konutu taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da bulunan 1,5 milyon riskli konutu taşıyacaklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 202 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısı 202 bin olarak güncellendi.

‘Hükümet istifa’ diyen Fenerbahçe taraftarına Kayseri yasağı

İl güvenlik kurulu kararıyla Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak.

Kızılay başkanından aforizmalar: Yarışmayan bir insanı yenemezsin

Deprem bölgesinde çadır ihtiyacı devam ederken, eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla birlikte ”Yarışmayan bir insanı yenemezsin” sözünü paylaştı.

Kanser hastası Yusuf Kerim annesiyle bir araya geldi

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi Gülten Sayın’la ‘ziyaret hakkı’ kapsamında bir araya geldi.

Hatay’da depremzedelerin kaldığı Sevgi Parkı boşaltılmak isteniyor

Hatay’ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı içerisine emek ve meslek örgütlerinin depremzedeler için kurduğu çadırların kaldırılması istendi.

Resmi veri: Deprem bölgesindeki 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyeli’nin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.