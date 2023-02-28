CAS hakemi: ‘Hükümet istifa’ sloganına seyircisiz oynama cezası verilemez

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakemi avukat Emin Özkurt, ‘hükümet istifa’ sloganlarından dolayı maçların seyircisiz oynanmasının tartışılmasının bile hukuken izah edilemez olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Bugünse Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin (Fenerbahçe) alınmayacağı açıklandı.

‘İzah edilemez’

DW Türkçe’den Cengiz Özbek’e konuşan avukat Özkurt, maçların bu nedenle seyircisiz oynanmasını bile ‘tartışılması dahi hukuken izah edilemez nitelikte’ olduğunu söyledi.

Özkurt, anayasanın ifade özgürlüğünü koruma altına aldığını hatırlatarak, anayasaya göre bu nedenle maçların seyircisiz oynanamayacağını belirtti.

Avukata göre spor hukukunda seyircisiz oynama yaptırımı şu nedenlerle verilebilir: “Saha olayları, ırkçılık, etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren çirkin ve kötü tezahürat, ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen ayrımcılık ve ideolojik propaganda hallerinde.”

Ancak Özkurt, bu maddeyle de söz konusu sloganlardan dolayı seyircisiz oynama cezasının verilemeyeceğini söyledi.

FIFA soruşturma başlatabilir

Özkurt, Fenerbahçe ve Beşiktaş aleyhinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ya da diğer kurumlar tarafından alınabilecek olası bir kararın açıkça hem anayasaya hem de federasyon hükümlerine aykırı olacağını ve aynı zamanda TFF’nin bağlı olduğu FIFA nezdinde de federasyon aleyhine ayrı bir soruşturma süreci başlatılabileceğini de sözlerine ekledi.