İYİ Parti sözcüsü: Aday 2 Mart’ta belli olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, millet ittifakının adayının 2 Mart’taki buluşmada belli olacağını söyledi. Zorlu, Akşener’e 2 Mart’taki toplantıyla ilgili tam yetki verildiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden başlayan ‘kazanacak aday’ tartışmaları sonrası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkmıştı.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeden büyük oranda uzlaşı çıktı. İki lider bir kez daha ortak adayda mutabık kaldı.

Kılıçdaroğlu görüşmede masaya parti meclisi ve Meclis grubundan adaylıkta tam yetki alarak oturmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dünkü görüşmede aday ismi üzerinde uzlaşma sağlanmadığını söyledi. Zorlu, aday isminin 2 Mart’ta belli olacağını belirterek, Akşener’e konuyla ilgili tam yetki verildiğini açıkladı.