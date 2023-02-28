Deprem bölgesinde 202 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısı 202 bin olarak güncellendi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiğe bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 şehirde toplam 1 milyon 250 bin bina incelendi. Bu binalar 4 milyon 511 bin birimden (ev, dükkan vb.) oluşuyor.

Yıkık ve yıkılacak bina sayısı 202 bin. Bu binalarda 582 bin bağımsız birim bulunuyor.

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle: