Deprem bölgesinde 202 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesinde yıkık ve yıkılacak bina sayısı 202 bin olarak güncellendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiğe bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 şehirde toplam 1 milyon 250 bin bina incelendi. Bu binalar 4 milyon 511 bin birimden (ev, dükkan vb.) oluşuyor.
Yıkık ve yıkılacak bina sayısı 202 bin. Bu binalarda 582 bin bağımsız birim bulunuyor.
Seviyeler
İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.