Hatay’da depremzedelerin kaldığı Sevgi Parkı boşaltılmak isteniyor

Hatay’ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı içerisine emek ve meslek örgütlerinin depremzedeler için kurduğu çadırların kaldırılması istendi.

Fotoğraf: Twitter

Parkta Halkevleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Tabip Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Psikiyatri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) gibi kuruluşlar depremlerin ilk günlerinden yemek dağıtıyor, veterinerlik, sağlık ve konaklama hizmeti veriyor.

Hatay vali yardımcısı, beraberinde polis ekibiyle geldiği parkta, buradaki depremzedelerin AFAD’ın kurduğu çadır kentlere yönlendirileceğini söyledi.

Depremzedeler itiraz etti

Tahliye için saat 18:00’a kadar süre verilen depremzedeler, itiraz etti.

Bir depremzede vali yardımcısına “20 gün sonra gelip, ‘Burayı boşaltın’ diyorsunuz. Bu insanlar hemen nereye, nasıl gidecek? Ne koşuldalar, haberiniz var mı?” diye çıkıştı. Bir başka depremzede “Burası bizim evimiz, terk etmeyeceğiz” dedi.

Bunun üzerine polis amiri, “Sizin gibi ortalıkta boş gezenler yüzünden güvenlik alamıyoruz burada” diye karşılık verdi.

TTB: Karardan dönün

TTB valiliğe yazı göndererek kararın yazılı ve gerekçeli bir şekilde bildirilmesini istedi.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parkta amaçlarına uygun olarak çalışmalar yürüttüğünü belirten TTB, depremde binası yıkılan Hatay Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların çalışmalarından örnekler verdi.

Parkın boşaltılmasına yönelik karardan derhal geri dönülmesi çağrısı yapan TTB’nin yazısı şöyle: