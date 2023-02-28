Kanser hastası Yusuf Kerim annesiyle bir araya geldi

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi Gülten Sayın’la ‘ziyaret hakkı’ kapsamında bir araya geldi.

Fotoğraf: Twitter

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın’ın tedavi gördüğü hastanede “Annemi istiyorum” diye ağladığı görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi talebini yinelemişti.

Çağrıların ardından anne Gülten Sayın’a ‘ziyaret hakkı’ kapsamında bir süre için izin verildi.

Anne Yusuf Kerim’in yanına alınırken, baba hastaneden çıkarıldı.

Yusuf Kerim’in babası Süleyman Sayın, sosyal medya hesabından eşinin oğluna sarılmış fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

“Bugünün güzel bir haberi olsun inş. Öncelikle destek olanlardan Allah razı olsun Yusuf Kerim, şu an annesinin yanında, benim odada olmamam gerekiyormuş. Hiç önemli değil yeter ki Yusuf’um mutlu olsun.”

İnşallah bir gün tahliye haberini de alırız ama şuan için Ziyaret'e geldi.🙏 https://t.co/ZXkKH81bRt — Süleyman sayın (@slymnsyn87) February 28, 2023

Ne olmuştu?

Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine aralıkta cezaevine girmişti.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında kalan baba, çocuğunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yusuf Kerim’in ‘annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacakları’ sözü vermişti.

Yusuf Kerim için change.org‘da da imza kampanyası başlatılmıştı.