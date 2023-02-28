Prof. Şenol’u tehdit eden sahte doktora yakalama kararı

MESUDE ERŞAN

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Mustafa Yücel hakkında, Ankara 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.

Mustafa Yücel. (Twitter)

Yücel mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Şenol duruşmada, sadece mesleğini icra etmesi nedeniyle yaşadığı psikolojik şiddet ve fiziksel tehditlerin hayatını idame ettirmesini zorlaştırdığını söyledi.

Yücel soruşturma aşamasında adli kontrol altına alınarak serbest bırakılması sonrasında elektronik kelepçe tedbirini defalarca kez ihlal etti. Tazyik hapsiyle cezalandırıldı. Şenol’un avukatları Nuzan İzbelli, Celal Ülgen, Ceren Akbal yedi kez adli kontrolünü ihlal eden sanığın, bu ve diğer ihlalleri kapsamında tutuklanmasını talep etti.

İddia makamınca yapılan değerlendirme akabinde sanığın tutuklanması amacıyla yakalanması talep edildi. Mahkeme, sanık hakkında tutuklanması amacıyla yakalanarak savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin de müdahil olma talepleri kabul edildi.

Şenol: Tutuklanma kararı bekliyordum

Sekiz aydır tehdit altında ve polis korumasıyla yaşayan Şenol, duruşmada hazır bulundu. Karardan sonra Diken’e konuşan Şenol, kararı yeterli bulmadı: “Sekiz aydır hiç hak etmediğim bir cendere yaşıyorum. Sadece sürdürmekte olduğum iş nedeniyle akademisyen, hekim ve kadın olmam nedeniyle bu başıma geliyor. Hiç tanımadığım bir kişinin şiddetinde yaşıyorum. Bedeli olmayan, tarifsiz bir zarar verdi. Derhal, nihai bir tutuklanma kararıydı beklentim. Adaletin bir süre daha gecikeceğini anlıyorum. Daha keskin ve kesin bir karar bekliyordum doğrusu”

Adım adım yaklaştı

Sahte hekim, aşı karşıtı ve ‘bitkisel ilaç’ satıcısı Yücel, pandemi döneminde halk sağlığına yönelik uyarıları ve eleştirilerde bulunan bilim insanı Şenol’a yönelik tehditlerini önce sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Bu saldırılarını sürdürürken Şenol’un arabasıyla geçtiği güzergahın krokisini, yürüyüş yaptığı parkı, evinin yakınlarından fotoğraflar paylaştı.

Avlanacağını, avdan eli boş hiç dönmediğini, kah ‘Esintiyi’ kah ‘Ankara’daki sarışın kadını’ vurmayı hedeflediğini yazdı. Kusursuz bir cinayet işleyeceğini hatta intihar süsü vereceğini ima etti. Üstelik bu ‘şifreli’ mesajları kimileri tarafından beğenildi hatta yeniden paylaşıldı.

Şenol erken gelseydi karşılaşacaktı

Yücel’ın Şenol’a musallat olma hali sürdü. 29 Temmuz’da Şenol’un ofisinin bulunduğu binaya geldi ve kesilmiş dana dili bıraktı. Otopark görevlisinden Şenol’a ‘avcı hastasının geldiği’ni söylemesini istedi. Alttaki kafeye yine Şenol’a ulaştırmak üzere iki limonata sipariş etti. Şenol o gün ofisine her zamanki saatinde varsaydı, Yücel’le karşı karşıya gelecek, belki de canından olacaktı.

Bu planlı cinayet girişiminden 45-60 dakikalık gecikmeyle kurtulan Şenol’un şikayeti üzerinde emniyet güçleri bina, otopark ve kafenin kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek, Mustafa Yücel’e kısa sürede ulaştı.

Ankara başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol’u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan Yücel savcılık ifadesinde, dostluk ve barış sembolü olarak limonata gönderdiğini, dana diliyse bırakmadığını iddia etti.

Yücel, Şenol’a hemoroit (basur) rahatsızlığı için gittiğini ancak muayene etmek istemeyeceği (enfeksiyon hastalıkları uzmanı bakmaz) düşüncesiyle vazgeçtiğini anlatmıştı. Suçlamayı kabul etmediği gibi, kendisinin Şenol’dan davacı olduğunu söylemişti.

Yücel çıkarıldığı mahkemede, tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yücel’in hekim olmadığını tespit eden, ilaç sattığı web sitesini erişime kapattıran Sağlık Bakanlığı da başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak dava açılmamıştı.