Prof. Dr. Esin Şenol’u öldürmeyi planlayan aşı karşıtına 10 yıla kadar hapis istemi

Yaklaşık dört aydır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u alenen tehdit eden, bilim ve aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında iki suçtan yaklaşık 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı

Fotoğraf: Twitter

Hekim olmadığı halde kendini öyle tanıtıp, kanser ilaçları pazarlayan Yücel, Şenol’u önce sosyal medya hesapları üzerinden, daha sonra da ofisine kadar giderek tehdit etmişti. Ofisi ve evinin yakınlarında olduğunu belli eden fotoğraf ve mesajlar paylaşan, merdivenlerine kesik dil bırakan Yücel gözaltına alınıp elektronik kelepçe adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

Ağustos sonunda kelepçesini kıran ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan Yücel ‘avcı’ olduğunu söyleyerek takibe ve eylemlerine devam edeceğine ilişkin paylaşımlarına devam ediyor.

Aşı karşıtı sahte doktora 8 Ekim’de kelepçe kırmaya dair üç günlük ‘zorlama hapis cezası’ verilmişti.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada kendini jinekoloji uzmanı olarak tanıtan ve kanser ‘ilaçları’ satan Yücel’in sahte doktor olduğunu teyit etmişti.

‘Suçsuzum’ dedi

AA’nın Ankara başsavcılığının iddianamesinden aktardığına göre Yücel, ifadesinde ‘sağlık sorunları’ nedeniyle muayenehanesine gittiği Şenol’un ‘kapısının girişine dana dilini bırakmadığını’ iddia etti.

Şenol’u ‘tehdit etmediğini ve huzurunu bozacak bir eyleme girişmediğini’ savunan aşı karşıtı, ‘suçsuz olduğunu’ ileri sürdü.

İddianamede güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve şüphelinin sosyal medya paylaşımları bir bütün değerlendirildiğinde isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği yazıldı.

Şüphelinin ‘özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit’ suçundan iki yıl altı aydan sekiz yıl yedi aya, ‘kişilerin huzurunu bozmak’ suçundansa üç aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yücel, Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.