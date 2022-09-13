Ne kendisi doktor ne de sattıkları ilaç: Prof. Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren Mustafa Yücel hakkında iddianame hazır

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında hazırlanan iddianamede, tıp fakültesi diploması bulunmamasına rağmen beyanları ve sattığı ürünlerle suç işlediği vurgulandı.

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Eskişehir başsavcılığı, TTB’nin 5 Ağustos’ta suç duyurusuyla ilgili hazırladığı iddianameyi 6 Eylül’de tamamladı. TTB’nin yazılı açıklamasına göre, iddianamede Yücel’in gerek adli gerekse idari soruşturma sürecindeki ifadelerine yer verildi.

Rusya’da tıp eğitimi aldığına, dört Afrika ülkesinde görevde bulunduğuna ilişkin bir belge sunamayan Yücel, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerini ‘yaşam koçluğu’ olarak niteledi.

İlaç olmayan ‘ürünlerden’ sattıkça prim alıyor

Türkiye’de resmi olarak lise mezunu statüsünde olduğunu da kaydeden Yücel, sitesinde pazarlamaya çalıştığı ve kansere çözüm olduğunu iddia ettiği ürünleri hastaların satın alması sayesinde kendisinin firmalardan prim elde ettiğini de itiraf etti.

İddianamede, Yücel’in ve pazarladığı ürünün Sağlık Bakanlığı’yla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarında yer almadığı bilgisi yer aldı. Tüm bu bulgulardan hareketle Yücel’in tıp fakültesi diploması bulunmamasına ve dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandı.

Savcılık, Yücel’in Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 11’inciyle İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19/1 maddelerine muhalefetten cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.