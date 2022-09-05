TTB: Bakanlık, Prof. Şenol’u tehdit eden aşı karşıtının sahte doktor olduğunu teyit etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu’nu ölümle tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel’in sahte doktor olduğunu teyit ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Aşı karşıtlarının sık sık hedef aldığı Şenol’un ofisinin önüne 1 Ağustos’ta iki adet dana dili bırakılmıştı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit alan Şenol olaydan sonra koruma talep etmişti.

Tutuksuz yargılanan Yücel, geçtiğimiz günlerde ayak bileğindeki elektronik kelepçesini kırmış, emniyet güçleri de Şenol’a yenisi takılana kadar ‘tedbirleri sıkılaştırmasını’ söylemişti.

TTB, sosyal medyada kendini jinekoloji uzmanı olarak tanıtan ve kanser ‘ilaçları’ satan Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı yazmıştı.

Birlik, söz konusu yazılarda, kayıtlarında üye olarak yer almayan Yücel’in hekim olup olmadığının sorulduğunu; Yücel’in ürettiğini iddia ettiği karışımları ‘ilaç’ olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğunu belirtilerek Yücel hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ettiğini bildirmişti.

TTB bir gün sonra 5 Ağustos 2022’de de Yücel hakkında Eskişehir başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu metninde, Yücel’in diploması olmadığı halde tabip unvanı kullanması, ruhsatsız olarak müstahzar imal etmesi, bu yolla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması istenmişti.

Bunun üzerine bakanlığın hukuk işleri müdürlüğü, Yücel’in ‘ilaç’ sattığı internet sayfalarının erişiminin engellenmesi için Ankara Birinci Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmuş ancak erişimin engellenmesi talebi reddedilmişti.

Bakanlık ret kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliği de başvuruyu reddetmişti.

TTB’nin bugünkü açıklamasına göre Yücel’in hekim olmadığını teyit eden Sağlık Bakanlığı, Yücel’in faaliyet gösterdiğini iddia ettiği ülkelerin sağlık otoritelerine birer yazı yazıldığını, bundan sonraki süreçte de ilgili idari ve adli sürecin takip edileceğini aktardı.