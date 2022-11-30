Prof. Şenol’u tehdit eden sahte doktor hakkındaki ikinci davada katılma taleplerine onay

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında ruhsatsız sağlık hizmeti ve sahte ilaç vermekten dolayı açılan ikinci davada TTB, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılma talepleri kabul edildi.

Fotoğraf: Twitter

Hekim olmadığı halde kendini öyle tanıtıp, kanser ilaçları pazarlayan Yücel, Şenol’u önce sosyal medya hesapları üzerinden, daha sonra da ofisine kadar giderek tehdit etmişti.

Ofisi ve evinin yakınlarında olduğunu belli eden fotoğraf ve mesajlar paylaşan, merdivenlerine kesik dil bırakan Yücel gözaltına alınıp elektronik kelepçe adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

Ağustos sonunda kelepçesini kıran ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan Yücel ‘avcı’ olduğunu söyleyerek takibe ve eylemlerine devam edeceğine ilişkin paylaşımlarına devam etmişti.

İlaç olmayan ‘ürünlerden’ sattıkça prim alıyor

Rusya’da tıp eğitimi aldığına, dört Afrika ülkesinde görevde bulunduğuna ilişkin bir belge sunamayan Yücel, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerini ‘yaşam koçluğu’ olarak nitelemişti.

Türkiye’de resmi olarak lise mezunu statüsünde olduğunu da kaydeden Yücel, sitesinde pazarlamaya çalıştığı ve kansere çözüm olduğunu iddia ettiği ürünleri hastaların satın alması sayesinde kendisinin firmalardan prim elde ettiğini de itiraf etmişti.

TTB dava açmıştı

Mustafa Yücel hakkında ruhsatsız sağlık hizmeti ve sahte ilaç vermekten dolayı açılan ikinci davanın görülmesine 29 Kasım 2022 günü Eskişehir’de başlandı.

Yücel’in tıp fakültesi hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlemesi hakkında açılan ikinci davada TTB, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılma talepleri kabul edildi.

Dava, ileri bir tarihe ertelendi.