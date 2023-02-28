Erdoğan yeniden inşa için bir yıl istedi: Bu işi bizden hızlı yapabilecek kimse yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerde yıkılan şehirlerin inşası için bir yıl ‘müsaade’ istedi.

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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

“Afetin ilk günlerinden özellikle o kötü hava şartları, deprem bölgesindeki ekiplerin devre dışı kalması, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sebeplerle hep beraber sıkıntılı bir dönem geçirdik” diyen Erdoğan, kısa sürede durumu toparladıklarını savundu.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Hane başı 10’ar bin lira ödemeler sürüyor. Kiraya çıkacak hak sahipleri için 15 bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınma paralarının ödenmesine de başlandı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100’er bin lira veriyoruz.

* Afet yönetim sistemimizi, ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet, hepsinin kentsel dönüşümle ilgili geçmişte söylediklerinin bütün kayıtları elimizde mevcut ve bunları özellikle milletimize yansıtacağız, tekrar tekrar izleteceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili dün bunlar neler söyledi, bugün neler söylüyor. Bak onun bedelini ödüyoruz. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yok ve bunu da başaracağız.

* Allah’ın izniyle bir yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi, konutundan iş yerine her şeyiyle yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun için sizlerden çok değil sadece bir yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye’de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz ve bunu Van’da, Bingöl’de, Elazığ’da, İzmir’de bütün buralarda icra ettiğimiz o konutlarla benim halkım biliyor.