AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Kızılay’ın çadır satışı araştırılsın’ önergesine ret

Kızılay’ın depremden sonra çadır ve gıda satışıyla ilgili araştırma önergesi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Tepkiler yükselirken, eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla birlikte ”Yarışmayan bir insanı yenemezsin” sözünü paylaştı.

ANKA’nın haberine göre CHP, konunun araştırılmasına yönelik Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.