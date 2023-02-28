Deprem bölgesindeki 40 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde yaşayan yaklaşık 40 bin Suriyeli, Türkiye’nin hareket kısıtlamalarını gevşettiği son iki haftada Suriye’nin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere döndü.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan muhaliflerin kontrolündeki Bab el-Hava sınır kapısındaki Mazen Aluş adlı yetkili, Beşar Esad hükümetine muhalif grupların kontrolündeki dört sınır kapısından Suriyeli sığınmacıların geçişiyle ilgili bilgi verdi.

Suriyeli yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, pazartesi itibariyle Cilvegözü (Bab el-Hava) kapısından yaklaşık 13 bin 500 kişi, Cerablus’tan yaklaşık 10 bin kişi ve Öncüpınar (Bab El Selam) ve Tel Abyad kapılarından da 7 biner kişi geçti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının pazartesi günü 40 bine ulaştığını doğruladı. Yetkili, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle bu sayının her gün arttığını da belirtti.