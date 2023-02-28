Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ‘komaya soktu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, ”Komadadır, aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir” dedi.

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Grup konuşmasında muhalefete yüklenen Bahçeli, AKP’nin 20 yılda geçirdiği sekiz imar affını es geçerek CHP’yi suçladı.

Bahçeli şunları söyledi: ”Tek ayakta 40 yalan söyleyen, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı’nın kendi içerisinde yanlışlara düştüğü görülmektedir. Bu zat bilmiyor olabilir. Biz Türkiye’yiz. Böyle gelse bile böyle gidemez. Kılıçdaroğlu’ndan da hiçbir şey olamaz. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanlığı seçimleri için yetki alman neyi değiştirecek. Muhalefet olmak, her şeye karşı olmak değildir. Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek için çırpınmak değildir. Kentsel dönüşüme karşı çıkan bu Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili bu CHP değil miydi?”

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/Dzw8s1AdTf — MHP (@MHP_Bilgi) February 28, 2023

Mustafa Balbay’ı da hedef aldı

Geçen hafta üç gazeteyi hedef alan Bahçeli, bugünkü konuşmasında da yazısı nedeniyle Mustafa Balbay’a hakaret etti. Bahçeli, yazısı nedeniyle Balbay’a ”Edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır” dedi.

Balbay, Cumhuriyet gazetesinde depremle ilgili eksiklikleri eleştirdiği yazısında şunları kaydetmişti: ”Depremin üzerinden iki hafta geçti. İnsanlar hâlâ başını sokacak çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz! 30 kişi 15 metrekarelik yerde yaşamaya çalışıyor. Depremden kurtulup hayatta kalanlar ayakta kalmış, oturacak yeri yok. Kardan, soğuktan korunacak yer bulan şükrediyor. Kamyon kasaları ev, tahta sandalyeler yatak olmuş… Kabile devletlerinde kabile reisi bu durumu görse ar eder…”